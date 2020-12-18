Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı
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Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı

18.12.2020 02:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 02:32
Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının başladığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının başladığı bildirildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, ülkede son iki haftada tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının, salgının ikinci dalgısının başladığını gösterdiğini belirtti.

Ülkede, sadece son 9 aydaki yoğun çalışmaların getirdiği kazanımları değil, aynı zamanda vatandaşların hayatlarını da kaybetme riskinin bulunduğunun altını çizen Mustapha, "Nijerya, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.

Mustapha, ülkenin şu anda zor durumda olduğunu ancak salgına karşı üretilen aşılara yakın zamanda ulaşacaklarına dair ümitli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin Ocak 2021'e kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 76 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1201 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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