Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti

Nijerya hükümeti, 28 Kasım'da Plateau eyaletinde bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 252 mahkumun firar ettiğini bildirdi.

Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Kasım'da Plateau eyaletin başkenti Jos'taki hapishaneye düzenlenen saldırının ardından yoklama yapıldığını belirtti.

Enobore, yapılan yoklamada 252 mahkumun firar ettiğinin fark edildiğini kaydetti.

Saldırıda bir hapishane çalışanı dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta, 28 Kasım'da düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığı açıklanmıştı.

Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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