Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle 3 eyalette Ramazan Bayramı kutlamaları yasaklandı
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Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle 3 eyalette Ramazan Bayramı kutlamaları yasaklandı

Nijerya'daki güvenlik sorunları nedeniyle 3 eyalette Ramazan Bayramı kutlamaları yasaklandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da, son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle ülkenin Katsina, Bauchi ve Niger eyaletlerinde Ramazan Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına karar verildi.

Nijerya'da, son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle ülkenin Katsina, Bauchi ve Niger eyaletlerinde Ramazan Bayramı kutlamalarının yasaklanmasına karar verildi.

Katsina Emirlik Sözcüsü Alhaji Abdulmimini Sahihu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede güvenlik sorunları nedeniyle Katsina Daura Emiri Umar Faruk Umar'ın talimatıyla bu yılki bayram kutlamalarının yapılmayacağını belirtti.

Ülkedeki güvenlik sorununun endişe verici derecede olduğuna işaret eden Sahihu, "Fidye için insan kaçırma, silahlı saldırılar ve ulusal istikrara yönelik diğer tehditler gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle bayram kutlamaları yerine özel namaz kılınacak." ifadesini kullandı.

Bauchi Emirlik Sekteri Nasiru Musa Maidala, emirliklerin yaptığı olağanüstü toplantıda ülkedeki güvenlik durumunu dikkate alarak bu yılki bayram kutlamalarının yapılmaması kararı alındığını açıkladı.

Niger Eyaleti Hükümet Sekreteri Ahmed Matanede de silahlı çetelerin tehditleri nedeniyle eyalette bayram kutlamalarının yasaklandığını ifade etti.

Hükümetin halkın güvenliğine önem verdiğini aktaran Matane, "Bu yıl eyaletteki herkesin evinde kalması isteniyor." dedi.

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen hafta 85 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kaçırıldı.

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, Batı Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusunu barındırıyor.

Nüfusun yarısından fazlasını Müslümanların oluşturduğu ülkede, her yıl Ramazan Bayramı kutlamalarında binicilik gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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