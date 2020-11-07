Nijerya'daki "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeni sarı humma
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Nijerya'daki "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeni sarı humma

07.11.2020 01:19 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:24
Nijerya'daki

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık"tan ölümlerin nedeninin sarı humma olduğu bildirildi.

Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Mordi Ononye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ute Okpu ve Idumusa bölgelerinde 18-25 yaşlarındaki 30 kişinin gizemli hastalıktan hayatını kaybetmesi nedeniyle araştırmalar yapıldığını belirtti.

Ononye, yapılan araştırmalarda ölümlerin sebebeni sarı hummadan olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Başka laboratuvarda araştırmaların devam ettiğini aktaran Ononye, "İlk sonuç sarı humma gösteriyor ancak emin olmak için yeniden araştırma yapılacak." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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