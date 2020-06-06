Nijerya'daki etnik çatışmada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
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Nijerya'daki etnik çatışmada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde dün iki etnik grup arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Nijerya'daki etnik çatışmada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
06.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:37

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde dün iki etnik grup arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bali bölgesinde Tiv ve Juku etnik grupları arasında dün yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 11'den 17'ye çıktı.

Çatışmada 240 ev kundaklanırken, yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını bildirdi.

Taraba eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Bölgede iki ay önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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