Nijerya'daki etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Nijerya'daki etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'daki etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde devam eden etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde devam eden etnik çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gombe Eyalet Hükümet Sekreteri İbrahim Abubakar, yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde iki etnik grup arasında devam eden şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Abubakar, "Nyuwar, Jessu, ve Yolde köylerinde yaşanan şiddet olayları sonucunda sokağa çıkma yasağı kararı alındı." dedi.

Kaduna eyaleti zaman zaman etnik ve dini çatışmalara sahne oluyor. Son olarak dün iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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