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Nijerya'daki 7. Uluslararası Lagos Şehir Maratonu'nu Etiyopyalılar kazandı

AA, Adam Abu - Spor
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Nijerya'daki 7. Uluslararası Lagos Şehir Maratonu'nu Etiyopyalılar kazandı

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Lagos Şehir Maratonu'nda Etiyopyalı atletler zafere ulaştı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Lagos Şehir Maratonu'nda Etiyopyalı atletler zafere ulaştı.

Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen maratonu, erkeklerde 2 saat 11 dakika 54 saniyelik süresiyle Etiyopyalı atlet Ulfata Gelata kazandı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Dagne Siranesh Yirga, 2 saat 33 dakika 50 saniyeyle birinci oldu.

AA / Adam Abu - Spor

Nijerya, Spor, Haberler

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