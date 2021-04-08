Nijerya'daki 2009'dan beri devam eden şiddet olaylarında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2009'dan beri devam eden şiddet olayları nedeniyle 3 milyona yakın kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2009'dan beri devam eden şiddet olayları nedeniyle 3 milyona yakın kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Eski Nijerya Devlet Başkanı ve Ulusal Barış Komitesi Başkanı General Abdulsalami Abubakar, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da güvensizlik sorununa çözümler önermek" başlıklı toplantıya katıldı.

Abubakar, toplantıda, ülkenin farklı bölgelerinde 2009'dan beri devam eden şiddet olayları nedeniyle 3 milyona yakın kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Ülkede tahminen 6 milyon yasa dışı silah bulunduğunu kaydeden Abubakar, "Bu (yasa dışı silahlar), kesinlikle güvensizliği artırdı ve 80 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı." dedi.

Abubakar, ülkedeki güvenlik durumunun endişe verici olduğunu ifade ederek, terör örgütü Boko Haram gibi silahlı eylemcilere karşı acil harekete geçilmesi çağrısında buldu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu