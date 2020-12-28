Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

28.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:24
Nijerya'daki 2 ayrı silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Borno Eyaleti Sözcüsü Isa Gusau, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde iki ayrı saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Gusau, saldırılardan ilkinde Azare bölgesindeki polis merkezi, ikincisinde ise Shaffa bölgesindeki sivillerin hedef alındığını söyledi.

Gusau, iki ayrı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Boko Haram terör örgütü üyelerinin düzenlediği tahmin ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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