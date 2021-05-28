Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu.

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) Abdulrasheed Bawa, basına yaptığı açıklamada, eski bakan Alison-Madueke hakkında devam eden soruşturmalar kapsamında bazı adımların atıldığını belirtti.

Bawa, devam eden soruşturmalar kapsamında Alison-Madueke'ye ait 35,5 milyon dolar değerindeki mücevhere ve 80 milyon dolar değerindeki evlere el konulduğunu kaydetti.

Mücevherlerin hala EFCC'nin gözetiminde olduğunu belirten Bawa, Alison-Madueke'nin bazı mal varlıklarının mahkeme tarafından açık artırmaya çıkarılmasına izin verildiğini söyledi.

İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde Petrol Bakanlığı görevini yürütmüştü.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Buhari, Alison-Madueke hakkındaki yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında 15 kişilik özel komisyon kurulması kararı almıştı.

Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu