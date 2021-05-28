Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu

Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu.

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) Abdulrasheed Bawa, basına yaptığı açıklamada, eski bakan Alison-Madueke hakkında devam eden soruşturmalar kapsamında bazı adımların atıldığını belirtti.

Bawa, devam eden soruşturmalar kapsamında Alison-Madueke'ye ait 35,5 milyon dolar değerindeki mücevhere ve 80 milyon dolar değerindeki evlere el konulduğunu kaydetti.

Mücevherlerin hala EFCC'nin gözetiminde olduğunu belirten Bawa, Alison-Madueke'nin bazı mal varlıklarının mahkeme tarafından açık artırmaya çıkarılmasına izin verildiğini söyledi.

İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde Petrol Bakanlığı görevini yürütmüştü.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Buhari, Alison-Madueke hakkındaki yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında 15 kişilik özel komisyon kurulması kararı almıştı.

Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan: 'Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık.
Erdoğan: "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık.
Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı Alison-Madueke'nin mal varlığına el kondu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:50:17. #1.15#

title