Nijerya'da yolsuzlukla mücadelenin başındaki isim gözaltına alındı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkan Vekili İbrahim Magu gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkan Vekili İbrahim Magu gözaltına alındı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, aynı zamanda polis memuru olan Magu, "devlet güvenliğine zarar veren eylem" yapmakla suçlanıyor.

Magu'nun, emekli amiral olan ve gizli servis tarafından yakın zamanda gözaltına alınan iş insanı Ömer Muhammed'in kirasını ödediği bir evde ikamet ettiği ileri sürüldü.

Başkent Abuja'daki evinde Devlet Güvenlik Teşkilatı (DSS) tarafından gözaltına alınan Magu'nun sorguda olduğu aktarıldı.

Nijerya'da petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkedeki sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

EFCC, artan yolsuzlukla mücadele edilmesi amacıyla 2003 yılında kurulmuştu.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluğa karşı savaş ilan etmiş ve Magu'yu aynı yıl EFCC başkan vekili görevine atamıştı.

Kaynak: AA