Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 30'a çıktı
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Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Koordinatörü İbrahim Audu Hussein, yaptığı açıklamada, 8 Mayıs'ta Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, pazardan dönen yolcuları taşıyan teknenin kötü hava şartları nedeniyle bir ağaç köküne çarptığını belirtti.

Hussein, "Şimdiye kadar 30 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi hala kayıp." dedi.

Arama çalışmalarında 65 kişinin kurtarıldığını aktaran Hussein, kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşandığını ifade etti.

Shiroro Nehri'nde iki gün önce meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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