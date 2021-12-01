Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 20 kişi öldü
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu teknesinin Bagwai Nehri'nde alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu teknesinin Bagwai Nehri'nde alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, Channels televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.
Haruna, "Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarda 20 kişinin cesedi bulundu ve 7 kişiyi kurtarabildik." dedi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Haruna, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Haruna, teknede 40 ila 50 yolcunun bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri