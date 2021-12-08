Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi öldü - Haberler
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Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi öldü

Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi öldü
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerce yolcu otobüsüne düzenlenen baskında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Polis Sözcüsü Sanusi Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinin Sabon Gari bölgesinden yola çıkan otobüsün Niger eyaletine yakın Isa bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Abubakar, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin yandığını, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan, ulusal basında yer alan haberler de, saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Sokoto eyaletinin Goronyo ve Illela bölgelerinde 14 ve 15 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından Sokoto eyaletine ilave asker konuşlandırılması talimatını vermişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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