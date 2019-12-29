Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 15 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ogunmakin bölgesi yakınlarındaki Lagos-Ibadan kara yolunda, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.