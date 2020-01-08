Nijerya'da yolcu otobüsü ile iki otomobil çarpıştı: 20 ölü

08.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:20

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde, yolcu otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Tsaida köy yakınlarındaki Kano-Gaya kara yolunda, yolcu otobüsü ile iki otomobil çarpıştı.

Kazada en az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA