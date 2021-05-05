Nijerya'da yılda 22 bin çocuğa HIV bulaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da her yıl 22 bin çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüs (HIV) ile enfekte olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da her yıl 22 bin çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüs (HIV) ile enfekte olduğunu bildirdi.

BM ile Nijerya hükümeti iş birliğinde başkent Abuja'da HIV'in anneden çocuğa bulaşmamasına yönelik ulusal diyalog toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Claes Johansson, toplantıda BM adına yaptığı konuşmada, ülkede HIV'e karşı yapılan çeşitli kampanyalara rağmen virüsün yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Nijerya'da yılda 22 bin çocuğun HIV ile enfekte olduğunu kaydeden Johansson, bu durumun endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo da ülkede 2016'da HIV taşıyan yaklaşık 13 bin hamile kadının tedavi olamadığını belirterek bu sayının 2019'da 421 bine yükseldiğini vurguladı.

Gambo, HIV/AIDS ile mücadele için özellikle kadınlar ve çocuklar için yol haritası çizilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu