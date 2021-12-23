Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı - Haberler
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Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Akwa İbom Eyaleti Polis Komiseri Andrew Amiengheme, yaptığı yazılı açıklamada, saldırı tehdidi altındaki bazı eyaletlerde Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını belirtti.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarına işaret eden Amiengheme, kutlamalar sürecinde çocukların patlayıcı maddelerden uzak tutulması çağrısında bulundu.

Amiengheme, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını ifade etti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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