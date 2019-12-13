Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı
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Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

Nijerya'da noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

13.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:48
Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

'da noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyalet Emniyet Müdürü Ebere Amaraizu, terör faaliyetlerinin sık gerçekleştiği bazı eyaletlerde noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Amaraizu, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Amaraizu, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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