Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında çıkan yangında 7 bin 200 kişi çadırsız kaldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta çıkan yangında 7 bin 200 kişi çadırsız kaldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilen kişilerin kaldığı kampta çıkan yangında 7 bin 200 kişi çadırsız kaldı.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) yetkilisi Yabawa Kolo, yaptığı açıklamada, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletine bağlı Gajiram köyüne sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını belirtti.

Yangında 1200 çadırın kül olduğunu aktaran Kolo, 7 bin 200 kişinin çadırsız kaldığını ifade etti.

Kolo, hükümetin mağdurlara insani yardım gönderdiğini söyledi.

Borno eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampta geçen yıl çıkan yangında 5 çocuk ölmüş, 7 bin 457 kişi çadırsız kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu