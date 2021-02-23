Nijerya'da yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi
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Nijerya'da yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi

23.02.2021 02:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 02:36
Nijerya'da yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.2.5 adlı yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.2.5 adlı yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tespit edilen varyantın İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı varyanttan farklı olduğunu ve henüz bir endişe çeşidi olarak tanımlanmadığını belirtti.

Ihekweazu, ülkedeki araştırmacıların ve bilim adamlarının bu yeni mutasyonunun daha iyi anlamak için 130 numune üzerinde çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının 54 vakası tespit edildiğini kaydeden Ihekweazu, "Kovid-19'un B.1.2.5 adlı yeni bir varyantı ortaya çıktı ve bu varyantı Nijerya ve 15 ülkede tespit edildi. Bu varyantı ile ilgili araştırmalar yapılırken kendimizi dikkat etmemizi gerekiyor." dedi.

Ihekweazu, halkın Kovid-19'un karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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