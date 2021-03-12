Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 39 öğrenci kaçırıldı
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Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 39 öğrenci kaçırıldı

12.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:30
Nijerya'da yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıda 39 öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda 39 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir yatılı okula düzenlediği saldırıda 39 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda 219 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Saldırının ardından ordunun operasyon düzenlediğini aktaran Aruwan, operasyonda aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin de bulunduğu 180 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Aruwan, saldırının ardından hala 23 kız ve 16 erkek olmak üzere 39 öğrencinin kayıp olduğunu kaydetti.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, diğer öğrencileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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