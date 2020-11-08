- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı

08.11.2020 03:16 | Son Güncelleme: 08.11.2020 03:20

- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı Nijerya'da yakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı

LAGOS - Nijerya'da yakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangında çevrede bulunan 29 araç yandı.

Nijerya'nın Lagos kentinde otobanda seyir halinde olan yakıt yüklü tanker patladı. Patlama nedeni ile 2 kişi hayatını kaybederken, çevrede bulunan 29 araç çıkan yangında küle döndü. Karayolu Polisi Boboye Oyeyemi yaptığı açıklamada, Lagos'ta meydana gelen tanker kazasını doğrulayarak, tankerin benzin yüklü olduğunu ifade etti. Oyeyemi, tankerin lastiğinde meydana gelen kopma sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini aktarırken, kazayı "talihsiz ama önlenebilir" olarak nitelendirdi. "Ülkedeki tanker patlamalarına kalıcı bir çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini" belirten Oyeyemi, sürücüleri dikkatli olmaya, güvenli araç sürmeye, hızdan ve trafikte öfkeden kaçınmaya çağırdı.

Öte yandan Nijerya'nın Kogi eyaletinde geçtiğimiz aylarda bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti.

- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı
- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı
- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı
- Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

İlgili Haberler

Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı
Batman'da gıda zehirlenmesi; 1 kişi öldü, 2 kişi tedaviye alındı
Ödemiş'te saman yüklü tır yandı
Ödemiş'te saman yüklü tır yandı
Kanada'da Kılıçlı Saldırıda 2 Kişi Öldü
Kanada'da Kılıçlı Saldırıda 2 Kişi Öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Hadise Orhan Veli Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Erol Bulut Eddie Newton
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Nijerya'da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 03:24:43. #1.14#
title