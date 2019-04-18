Nijerya'da Yakıt Taşıyan Tanker Patladı 2 Ölü

– Nijerya'da yakıt taşıyan bir tanker yol kenarına devrildi ve patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından, iki kişinin yanarak öldüğü belirtildi.

Yerel medya, Nijerya'nın İbadan şehrindeki Old Ife yolunda bir tankerin patladığını duyurdu. Meydana gelen patlama sonrası yükselen alevler sebebiyle iki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Bölge halkının, itfaiyenin geç gelmesine tepki gösterdiği belirtildi.

Kaynak: DHA