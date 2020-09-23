Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 23 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 23 ölü

23.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:16
Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 23 ölü

Nijerya'da frenleri patlayan yakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi.

Nijerya'da frenleri patlayan yakıt tankeri, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu meydana gelen patlamada, 23 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 5 öğrencinin bulunduğu aktarıldı.

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Lokoja kenti ve başkent Abuja arasındaki otoyolda yakıt taşıyan bir tankerin frenleri patladı. Kontrolden çıkan tanker, araçların üzerine devrildi ve patlama gerçekleşti. Patlamada 23 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, o sırada yoldan geçen 5 öğrencinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Halil Sezai Cimilli İbo Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Tisserand Murat Şahin Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nijerya'da yakıt tankeri patladı: 23 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 22:16:33. #1.14#
title