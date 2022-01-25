Nijerya'da yakıt sübvansiyonunun kaldırılması kararı askıya alındı - Haberler
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Nijerya'da yakıt sübvansiyonunun kaldırılması kararı askıya alındı

Nijerya'da yakıt sübvansiyonunun kaldırılması kararı askıya alındı

Nijerya hükümeti, ülkede yakıt sübvansiyonunun kaldırılma kararının süresiz olarak askıya alındığını bildirdi.

Nijerya hükümeti, ülkede yakıt sübvansiyonunun kaldırılma kararının süresiz olarak askıya alındığını bildirdi.

Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, yaptığı açıklamada, hükümetin yakıt sübvansiyonuna ilişkin kararını askıya aldığını ve bu amaçla fon sağlamak için 2022 bütçesini değiştirmeye çalışacağını belirtti.

Ahmed, hükümetin daha önce planlandığı gibi temmuz ayında yakıt sübvansiyonunu kaldırmayacağını ifade etti.

Öte yandan, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), yakıt sübvansiyonu nedeniyle 27 Ocak'ta ülke genelinde yapılması planlanan protestolardan vazgeçti.

Hükümet, temmuzda yakıt sübvansiyonunun kaldırmayacağını ve onun yerine yoksullara aylık 12 dolar (5 bin naira) ulaşım hibesi vereceğini açıklamıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Maliye, Güncel, Haber

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