Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Nijerya'da Yakıt Hattında Patlama: Onlarca Kişiden Haber Alınamıyor

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04: 00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

'Nembe Creek Trunk' hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA
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