Nijerya'da üst düzey ordu komutanları değiştirildi
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Nijerya'da üst düzey ordu komutanları değiştirildi

26.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:22
Nijerya'da üst düzey ordu komutanları değiştirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni isimler atadığını duyurdu.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni isimler atadığını duyurdu.

Devlet Başkanı Buhari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Komutanların istifasını ve derhal emekli edilmesini kabul ettim." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Leo Irabor, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Tümgeneral I. Attahiru, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Meraşal I.O Amao ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Tuğamiral A.Z Gambo getirildi.

Nijerya'da kalıcı barışın sağlanmasına katkı sağladıkları için emekli olan komutanlara teşekkür eden Buhari, yeni komutanlara başarılar diledi.

Nijerya ordusundaki görev değişikliğinin nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Buhari'nin 2015'te iktidara geldiğinden bu yana ilk defa orduda üst düzey seviyede görev değişikliği yapıldığı kaydedildi.

Nijerya, yıllardır Boko Haram terör örgütü ve silahlı çeteler başta olmak üzere birçok güvenlik sorunuyla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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