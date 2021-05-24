Nijerya'da uçak kazasında ölen askerler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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Nijerya'da uçak kazasında ölen askerler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Nijerya'da uçak kazasında ölen askerler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 21 Mayıs'ta askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru ve 10 asker için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 21 Mayıs'ta askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru ve 10 asker için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin talimatı doğrultusunda 3 günlük ulusal yas ilan edilerek bayrakların yarıya indirilmesine karar verildiğini belirtti.

Buhari'nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğini de paylaşan Mustapha, ülkedeki tüm askerler için bugünün tatil edildiğini ifade etti.

Nijerya'da 21 Mayıs'ta başkent Abuja'dan yola çıkan askeri uçağın Kaduna'da düşmesi sonucu aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru'nun da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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