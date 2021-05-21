Nijerya'da üç ayda 205 silahlı çete üyesi yakalandı
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Nijerya'da üç ayda 205 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da üç ayda 205 silahlı çete üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçi çatışmalarının yaşandığı Benue eyaletinde silahlı çetelere yönelik son üç aydaki operasyonlarda 205 kişi gözaltına alındı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, çobanlarla çiftçi çatışmalarının yaşandığı Benue eyaletinde silahlı çetelere yönelik son üç aydaki operasyonlarda 205 kişi gözaltına alındı.

Benue Eyaleti Emniyet Müdürü Audu Madaki, basına yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle şubat-nisan döneminde eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Madaki, operasyonlarda 205 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çetelere ait 785 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Madaki, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini söyledi.

Nijerya'da son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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