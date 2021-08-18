Nijerya'da, Twitter yasağı iki ayda 415 milyon dolar zarara neden oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının iki ayda ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerini askıya almasının iki ayda ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli Top10VPN adlı siteden yapılan araştırmada, Twitter yasağının Nijerya'daki 104 milyon internet kullanıcısını etkilediği belirtildi.

Ülkede çoğu kişinin Twitter'ı reklam ağı olarak kullandığı ifade edilen araştırmada, yasağın 5 Haziran-13 Ağustos'ta ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu kaydedildi.

Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu