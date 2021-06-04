Nijerya'da Twitter'ın faaliyetleri süresiz askıya alındı
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Nijerya'da Twitter'ın faaliyetleri süresiz askıya alındı

Nijerya'da Twitter'ın faaliyetleri süresiz askıya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit ettiği paylaşımının kaldırılmasının ardından ülkede Twitter'ın faaliyetleri süresiz olarak askıya alındı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit ettiği paylaşımının kaldırılmasının ardından ülkede Twitter'ın faaliyetleri süresiz olarak askıya alındı.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkede sosyal medya platformu Twitter'ın faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Muhammed, Twitter'ın, ülkenin kurumsal varlığını baltalayabilecek şekilde kullanıldığı gerekçesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

Twitter: "Derinden endişe verici"

Twitter ise Nijerya hükümetinin kararını "derinden endişe verici" olarak nitelendirirken, konuya ilişkin araştırmaların devam ettiğini ve daha fazla bilgi edindiklerinde güncelleme yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan Twitter'ın web sitesi ve uygulaması, bugün başkent Abuja ve Lagos kentlerinde çalışmaya devam etti.

Ne olmuştu?

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Twitter'da 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit etmişti. Twitter da Buhari'nin söz konusu paylaşımını silmişti. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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