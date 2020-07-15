Nijerya'da trafik kazasında 7 polis öldü
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için sevk edilen 7 polis trafik kazasında öldü.
15.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:16
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için sevk edilen 7 polis trafik kazasında öldü.
Nijerya Polis Gücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katsina eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için gönderilen polislerin aracının Kaduna-Zaria kara yolunda kaza yaptığı bildirildi.
Paylaşımda, "Kaza sonucu 7 polis yaşamını yitirdi, 11 polis yaralandı." bilgisine yer verildi.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
Kaynak: AA