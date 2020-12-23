Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü
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Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü

23.12.2020 06:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 06:44
Nijerya'da trafik kazasında 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Solomon Agure, basına yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsü ile arabanın çarpıştığını belirtti. Agure, kazada 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Agure, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Agure, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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