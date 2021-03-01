Nijerya'da trafik kazasında 11 kişi öldü
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Nijerya'da trafik kazasında 11 kişi öldü

01.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:34
Nijerya'da trafik kazasında 11 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, yaptığı açıklamada, Dambatta bölgesindeki Kano-Kunar Dumawa kara yolunda meydana gelen kazaya iki yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığını belirtti.

Mato, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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