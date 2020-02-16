Nijerya'da trafik kazası: 22 ölü, 11 yaralı

16.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:42

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Katsina Eyalet Koordinatörü Abubakar Usman, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Kankia-Danja kara yolundaki Kafur şehrinde iki otobüsün çarpıştığını belirtti.

Usman, kazada çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Usman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA