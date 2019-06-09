Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti.
Ondo Eyalet Polisi Sözcüsü Femi Joseph, Ondo-Abuja kara yolunda yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu yangın çıktığını belirtti.
Joseph, yangında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu kaydeden Joseph, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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