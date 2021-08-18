Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmaları istendi
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Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmaları istendi

Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmaları istendi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılanmaları gerektiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılanmaları gerektiği belirtildi.

Arewa Danışma Forumu Başkanı Audu Ogbeh, yazılı açıklamasında, son zamanlarda aralarında bomba yapımcıları ve elebaşlarının bulunduğu onlarca Boko Haram üyesinin teslim olduğunu belirtti.

Teslim olan teröristlere güvenmenin yanlış bir karar olduğunun altını çizen Ogbeh, "Sırf (teröristler) teslim oldular diye affetmemiz mi gerekiyor. On yıl boyunca yaptıkları tüm işlerin hesabını kim verecek, tabi ki yargılanmalı." ifadesini kullandı.

Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko Haram üyesi teslim oldu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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