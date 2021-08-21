Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyeleri yargılanmayacak
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Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyeleri yargılanmayacak

Nijerya'da teslim olan Boko Haram üyeleri yargılanmayacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını bildirdi.

Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda teslim olan terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını bildirdi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını, çünkü uyulması gereken "uluslararası sözleşmeler" olduğunu belirtti.

Muhammed, af çıkarmak yerine teslim olan militanların yargılanması ve öldürülmesi çağrılarının küresel uygulamalara aykırı olduğunun altını çizdi.

Savaş esirlerine de haklar tanıyan uluslararası sözleşmeler olduğunu ifade eden Muhammed, askerlerin de bu nedenle teslim olan teröristlere uluslararası sözleşmelere göre muamele ettiğini bildirdi.

Borno eyaletinde son bir ayda 1500'den fazla Boko Haram üyesi aç kalmaları nedeniyle teslim oldu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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