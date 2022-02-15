Nijerya'da teröristlerle mücadelede kullanılan 2 bin 203 çocuk asker serbest bırakıldı

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram ve kuzeydoğusunda ISWAP terör örgütleriyle mücadelede kullanılan 2 bin 203 çocuk askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Uluslararası Çocuk Asker Kullanımına Karşı Gün çerçevesinde Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de etkinlik düzenledi.

CJTF Komutanı Abati İsa, yaptığı konuşmada, CJTF'nin çocuk askerlerin kullanımına karşı Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine uygun olarak 2 bin 203 çocuk askeri görevden aldığını belirtti.

Serbest bırakılan çocuk askerlerin 1840 erkek ve 363 kız olduğunu kaydeden İsa, bunun Nijerya Adalet Bakanlığı ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde sağlandığını söyledi.

İsa, görev gücünün bundan sonra teröristlerle mücadelede hiçbir çocuğun işe alınmamasını veya kullanılmamasını sağladığını ifade etti.

CJTF, Borno eyaletindeki teröristlerle mücadelede güvenlik güçlerine yardımcı olmak için 2013'te eyalet hükümeti tarafından kurulmuştu.

Nisan 2016'daki BM Genel Sekreterliğinin, Çocuklar ve Silahlı Çatışma hakkındaki raporunda CJTF'yi, çocuk asker kullananlar listesine eklemişti. Ancak Eylül 2017'de UNICEF ve diğer ortaklarla iş birliği içinde, çocukların işe alınmasına ve kullanılmasına son vermek için CJTF ile bir Eylem Planı imzalamıştı.

BM, imzalanan eylem planının ardından Ekim 2021'de CJTF'yi "çocuk asker kullananlar" listesinden çıkardığını duyurmuştu.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen terör örgütleri, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.