Nijerya'da terör örgütü IPOB elebaşı Kanu yargılanacak

Nijerya hükümeti, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'yu, 7 suçtan 15 suçlamayla yargılayacak.

Federal hükümet, 18-20 Ocak'ta yapılacak IPOB liderin duruşmasında önce Kanu'nun hakkında Federal Yüksek Mahkeme'ye yeni terör suçlamaları sundu.

Savcılık Direktörü Mohammed Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Kanu'nun 7 suçtan 15 suçlamayla yargılanacağını ve kendini savunması gerektiğini ifade etti.

Kanu 7 ayrı suçtan yargılanıyordu

IPOB elebaşı Kanu, terörizm ve vatana ihanet gibi 7 ayrı suçtan yargılanıyordu.

???????Kanu'nun 27 Haziran 2021'de yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

IPOB elebaşı Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplarca yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

IPOB, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak istiyor.