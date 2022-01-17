Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.
Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin Borno eyaletine bağlı Biu bölgesinde askeri birliklere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Nwachukwu, bu olaydan sonra askerlerin Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Operasyonda teröristlerin kampının bombalandığını aktaran Nwachukwu, örgüte ait silah, araç ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.
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