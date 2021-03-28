Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 48 kişi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 48 kişi etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 48 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 48 örgüt üyesi öldürüldü.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 48 örgüt üyesi öldürüldü.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Chibok ve Askira bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerima, operasyonlarda 48 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda Boko Haram'ın rehin tuttuğu 11 kişinin kurtarıldığını aktaran Yerima, kurtarılanlardan birinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'la mücadele kapsamında geçen hafta 57 örgüt üyesini etkisiz hale getirmişti.

Ülkede Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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