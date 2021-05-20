Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Şekau'nun öldüğü iddia edildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Şekau'nun öldüğü iddia edildi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Şekau'nun öldüğü iddia edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütü üyelerinin düzenlediği saldırıda, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun öldüğü iddia edildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütü üyelerinin düzenlediği saldırıda, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun öldüğü iddia edildi.

Nijerya'da "HumAngle" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Borno eyaletinin Timbuktu bölgesinde silahlı ISWAP üyeleri, Boko Haram'a karşı saldırı düzenledi. Saldırıda, örgütün kalesi olan Sambisa ormanını ele geçiren ISWAP üyeleri, Şekau'yu teslim aldı. ISWAP üyeleri, Şekau'dan iktidarı bırakmasını ve diğer bölgelerdeki Boko Haram üyelerine ISWAP'ın otoritesine biat etmelerini ilan etmesini istedi. İstenilen açıklamayı yapmayan Şekau, üstündeki bombayı patlatarak intihar etti.

Bu arada Nijerya ordusu, Boko Haram lideri Şekau'yu öldürdüğünü iddia etmişti.

Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında örgüt içinde bölünmeye neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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