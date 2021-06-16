Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, teröristlerin Borno eyaletine bağlı Kwamdi köyündeki askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkili, askeri üssün de kundaklandığını ifade etti.

Yetkili, saldırın ardından Boko Haram üyelerine düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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