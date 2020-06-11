Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün kampı bombalandı, çok sayıda terörist öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün kampı bombalandı, çok sayıda terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın Borno eyaletinde gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından ordunun, Sambisa ormanında Boko Haram'a karşı hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda örgütün kampının imha edildiğini aktaran Enenche, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Enenche, Boko Haram'ın kaçırdığı 6 kişiyi arama kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Boko Haram terör örgütü, dün Borno eyaletine bağlı Foduma Kolomaiya köyünde düzenlediği saldırıda 81 kişiyi öldürmüş, 6 kişiyi de kaçırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA