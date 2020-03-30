Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün kampı imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün kampı imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Gorgi bölgesinde Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Onyeuko, saldırıda Boko Haram'a ait kampın imha edildiğini, aralarında örgütün üst düzey isimlerinden Abu Usamah dahil, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Ülkede ocak ayından bu yana Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 18 örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA