Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesi etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 50 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 50 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 50 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Yerima, çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını söyledi.

Yerima, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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