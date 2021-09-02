Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 48 üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ordunun, 14-27 Ağustos'ta Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 48 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, birçoğunun da yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da bulunduğu 20 teröristin yakalandığını kaydeden Onyeuko, 565 teröristin de teslim olduğunu aktardı.

Onyeuko, örgütün sığınaklarının imha edildiği ve örgüte ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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