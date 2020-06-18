Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 41 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü
18.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:03

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 41 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 41 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 40 kişinin de kurtarıldığını aktaran Eneche, 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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